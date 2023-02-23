لا يفوتك هذا المساء|«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس.. وسعد لمجرد يواجه عقوبة السجن لـ7 سنوات

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث.رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على التساؤلات حول عودة الصيف يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل وبالتحديد بداية من يوم الأحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الخميس"، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البلاد ستسجل 27 درجة يوم الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع المقبل، وأن هناك محافظات بالصعيد ستسجل 31 درجة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

الرئيس السيسى يؤكد لنظيره الأوكراني دعم مصر لمساعي التهدئة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، حيث تم تناول آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية وتطورات الأزمة الراهنة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال الاتصال من نظيره الأوكراني على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في أوكرانيا، حيث أكد الرئيس دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع.. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.



النيابة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

طلبت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الخميس، سجن سعد لمجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي.

وكان المغني المغربي نفى، الأربعاء، أمام محكمة الجنايات في باريس أن يكون اغتصب الشابة الفرنسية "لورا. ب" أو أقام علاقة جنسية معها.

وقال المدعي العام جان كريستوف موليه في نهاية مرافعته أمام محكمة الجنايات إن "لمجرد مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب"، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا لخمس سنوات بعد قضاء عقوبته. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

دفنو تتشح بالسواد.. زوج يقدم زوجته قربانًا للجن لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

قدّم شاب زوجته قربانًا للجن في قرية دفنو، التابعة لمركز إطسا بالفيوم؛ متوهمًا وجود مقبرة أثرية داخل منزله الذي قام بالحفر فيه، أملاً في الثراء السريع.

شهدت قرية دفنو التابعة لمركز إطسا حادثة مأسوية بأن أقدم شاب (محمد.ج) 33 عامًا على ذبح زوجته "د.إ.ا" في العقد الثاني من العمر والتي قالت والدتها لـ"الدستور"، إن ابنتها لديها 3 أطفال أصغرهم عمره شهرين وأكبرهم 5 سنوات بأنهم من عائلة واحدة وهى ابنة عمته، متسائلة في ذهول: “كيف يفعل بها ذلك”؟ لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.

عام على الأزمة الروسية الأوكرانية.. 141 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع

بعد مرور عام على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال آثارها السلبية تنعكس على العالم.

وأفاد تقرير جديد صدر عن دورية “نيتشر إنرجي” في دراسة لها تشير إلى أن تلك الأزمة وما سببته من زيادة في أسعار الطاقة قد تدفع حوالي 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع وفقًا لـ«إكسترا نيوز».

وشارك في إعداد الدراسة باحثون اقتصاديون من دول مختلفة، وأكدت الدراسة أن إنفاق الأسر في المتوسط ارتفع بواقع 4.8% نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلًا عن الزيادة السابقة في فترة وباء فيروس كورونا. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط هنـــــــا.