الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عام على الأزمة الروسية الأوكرانية.. 141 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

بعد مرور عام على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال آثارها السلبية تنعكس على العالم.

حيث أفاد تقرير جديد صدر عن دورية نيتشر إنرجي في دراسة لها تشير إلى أن تلك الأزمة وما سببته من زيادة في أسعار الطاقة قد تدفع حوالي 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع وفقًا لـ«إكسترا نيوز».
وشارك في إعداد الدراسة باحثون اقتصاديون من دول مختلفة، وأكدت الدراسة أن إنفاق الأسر في المتوسط ارتفع بواقع 4.8% نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلًا عن الزيادة السابقة في فترة وباء فيروس كورونا.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الغذاء، وبالمقارنة بالعام الماضي ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة على سبيل المثال بنسبة 7.1%.

استمرار زيادة أسعار المنتجات الغذائية في العالم خلال العام الجاري

وتشير الدراسة إلى أن بعض الدول بما ذات الدخل المرتفع تعتبر أكثر تأثرًا من غيرها بأزمة الطاقة مثل إستونيا وبولندا والتشيك وهي دول ذات قواعد صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن المتوقع استمرار زيادة أسعار المنتجات الغذائية خلال العام الجاري، مع تأثر الشركات المنتجة للغذاء في العالم بالتضخم المرتفع في أسواق السلع الأولية.

الأزمة الروسية الأوكرانية الحرب في أوكرانيا الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا زيادة اسعار الطاقة أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية أسعار المنتجات الغذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم مصر لجميع المساعى الهادفة لتهدئة الأوضاع

النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

دفنو تتشح بالسواد.. زوج يقدم زوجته قربانًا للجن لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

إقبال كبير على معارض «أهلا رمضان».. وأهالي الإسكندرية: «اترحمنا من الأسعار» (صور)

زيلينسكي يطلع الرئيس السيسى على آخر المجريات الميدانية والإنسانية بأوكرانيا

تخفيض أسعار الاشتراكات الشهرية لقطار العاصمة - الشريحة الأعلى من 7 محطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى