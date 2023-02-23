عام على الأزمة الروسية الأوكرانية.. 141 مليون شخص مهددون بالفقر المدقع

بعد مرور عام على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تزال آثارها السلبية تنعكس على العالم.

حيث أفاد تقرير جديد صدر عن دورية نيتشر إنرجي في دراسة لها تشير إلى أن تلك الأزمة وما سببته من زيادة في أسعار الطاقة قد تدفع حوالي 141 مليون شخص حول العالم إلى الفقر المدقع وفقًا لـ«إكسترا نيوز».

وشارك في إعداد الدراسة باحثون اقتصاديون من دول مختلفة، وأكدت الدراسة أن إنفاق الأسر في المتوسط ارتفع بواقع 4.8% نتيجة لزيادة أسعار الفحم والغاز الطبيعي، فضلًا عن الزيادة السابقة في فترة وباء فيروس كورونا.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الأزمة في أوكرانيا إلى زيادة أسعار الغذاء، وبالمقارنة بالعام الماضي ارتفعت أسعار السلع الأساسية في الولايات المتحدة على سبيل المثال بنسبة 7.1%.

استمرار زيادة أسعار المنتجات الغذائية في العالم خلال العام الجاري

وتشير الدراسة إلى أن بعض الدول بما ذات الدخل المرتفع تعتبر أكثر تأثرًا من غيرها بأزمة الطاقة مثل إستونيا وبولندا والتشيك وهي دول ذات قواعد صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن المتوقع استمرار زيادة أسعار المنتجات الغذائية خلال العام الجاري، مع تأثر الشركات المنتجة للغذاء في العالم بالتضخم المرتفع في أسواق السلع الأولية.