الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس

الطقس
الطقس

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على التساؤلات حول عودة الصيف يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل وبالتحديد بداية من يوم الأحد. 

 وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الخميس"، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البلاد ستسجل 27 درجة يوم الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع المقبل، وأن هناك محافظات بالصعيد ستسجل 31 درجة. 

تحذير الأرصاد

كما حذرت الأرصاد جميع المواطنين من  تخفيف الملابس، لآن البلاد ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، قائلة: "فصل الشتاء لم ينتهِ، وأن البلاد ستشهد تقلبات جوية، خلال الفترة المقبلة وعلى المواطنين عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة".

الأرصاد درجات الحرارة تحذير الأرصاد عودة الصيف الشتاء تقلبات جوية

مواد متعلقة

حذرت من تخفيف الملابس.. «الأرصاد»: ارتفاع تدريجى للحرارة والذروة الثلاثاء المقبل

«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بالمحافظات

«الأرصاد» تحذر من الشبورة غدًا

الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الأرصاد: الخميس طقس بارد مع احتمالية سقوط الأمطار

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس أوكرانيا دعم مصر لجميع المساعى الهادفة لتهدئة الأوضاع

النيابة العامة الفرنسية تطلب سجن سعد لمجرد 7 سنوات بتهمة الاغتصاب

دفنو تتشح بالسواد.. زوج يقدم زوجته قربانًا للجن لفتح مقبرة أثرية بالفيوم

«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس

«لقاء أخوي و فنّي».. الكينج ينشر صور بصحبة سلطان الطرب جورج وسوف

زيلينسكي يطلع الرئيس السيسى على آخر المجريات الميدانية والإنسانية بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى