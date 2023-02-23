«الأرصاد» تعلن موعد تحسن الطقس

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، على التساؤلات حول عودة الصيف يوم الأحد المقبل، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل وبالتحديد بداية من يوم الأحد.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حوار الخميس"، المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن البلاد ستسجل 27 درجة يوم الثلاثاء والأربعاء، من الأسبوع المقبل، وأن هناك محافظات بالصعيد ستسجل 31 درجة.

تحذير الأرصاد

كما حذرت الأرصاد جميع المواطنين من تخفيف الملابس، لآن البلاد ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة، قائلة: "فصل الشتاء لم ينتهِ، وأن البلاد ستشهد تقلبات جوية، خلال الفترة المقبلة وعلى المواطنين عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة".