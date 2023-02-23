مسلسلات رمضان 2023.. أحمد أمين يروج لمسلسل "الصفارة": دعواتكم

حرص الفنان أحمد أمين، على الترويج لمسلسله الجديد “الصفارة” والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وشارك “أمين” بوستر المسلسل عبر “فيس بوك” وعلق عليه: "دعواتكم، استمرار تصوير مسلسل "الصفارة" المقرر عرضه في رمضان 2023، المسلسل من بطولة الفنان أحمد أمين مع كل من حاتم صلاح، طه الدسوقي، آيه سماحة والفنانة القديرة إنعام سالوسة".

مسلسلات شهر رمضان 2023

المسلسل اجتماعي مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار تشويقي كوميدي، فكرة المسلسل مأخوذة عن رواية ( Sound Of Thunder) 1952 حيث ذكر "تأثير الفراشة" لأول مرة.

الإشراف على فريق الكتابة لأحمد أمين ومحمود عزت، والمسلسل من تأليف سارة هجرس، شريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش، ومن إخراج علاء اسماعيل، وإنتاج شركة ميديا هاب Media Hub وتنفيذ الإنتاج لشركة أروما Aroma.