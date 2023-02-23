الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أسماء حسنين تزور «الدستور» وتستعرض برنامجها الانتخابى (صور)

جولة الكاتبة الصحفية
جولة الكاتبة الصحفية أسماء حسنين بجريدة الدستور

أجرت الكاتبة الصحفية الدكتورة أسماء حسنين المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر انعقادها مارس المقبل، جولة في جريدة «الدستور» لعرض برنامجها الانتخابي، والتى أكدت فيه العمل على تفعيل قانون النقابة لمواجهة حالات الفصل التعسفي وإغلاق الصحف.

وأكدت أسماء حسنين، خلال لقائها مع محرري الجريدة بحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، أنها ستعمل على عودة نقابة الصحفيين لسابق عهدها، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 5000 جنيه بما لا يتعارض مع مصلحة الصحف، وحماية المواقع من الحجب بما لا يخالف قانون الصحافة، بالإضافة إلى تسهيل تراخيص الصحف والمواقع الإخبارية.
 

الدكتورة أسماء حسنين مجلس نقابة الصحفيين جريدة الدستور برنامجها الانتخابي حالات الفصل التعسفي

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