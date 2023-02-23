أسماء حسنين تزور «الدستور» وتستعرض برنامجها الانتخابى (صور)

أجرت الكاتبة الصحفية الدكتورة أسماء حسنين المرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر انعقادها مارس المقبل، جولة في جريدة «الدستور» لعرض برنامجها الانتخابي، والتى أكدت فيه العمل على تفعيل قانون النقابة لمواجهة حالات الفصل التعسفي وإغلاق الصحف.

وأكدت أسماء حسنين، خلال لقائها مع محرري الجريدة بحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، أنها ستعمل على عودة نقابة الصحفيين لسابق عهدها، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 5000 جنيه بما لا يتعارض مع مصلحة الصحف، وحماية المواقع من الحجب بما لا يخالف قانون الصحافة، بالإضافة إلى تسهيل تراخيص الصحف والمواقع الإخبارية.

