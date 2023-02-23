خالد الجندى: الصدق فسطاط الإسلام وعلامة الرسوخ يوم القيامة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الصدق قيمة أخلاقية مباركة، بل هى دعامة هذا الدين، وفسطاط هذا الإسلام، وعلامة الرسوخ والنجاح يوم القيامة، ولهذا جاء في كتابه العزيز "هذا يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم".

قيمة الصدق

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن تفسير آية " ليسأل الصادقين عن صدقهم" تعني إعلان الصدق، وإثبات الاستمرار على هذا الصدق وعدم تركه، حيث الثبات على الصدق هو الصدق ذاته، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، "لَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَـذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا"، لذا أساس الصدق هو الثبات والاستمرار عليه.

الثبات على الصدق

وفي سياق متصل قال الشيخ الشحات عزازي، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن الصدق له ثلاث زوايا، أحدها فى القلب، والآخر فى اللسان، والأخير فى الواقع، لافتاً إلى أن هناك من يتحدث بصدق بلسانه لكن قلبه كاذب، وقد يكون الكلام مطابقا للواقع لكن لا يتفق مع قلب المتكلم.