«السودانى» يؤكد التزام العراق بسياسة متوازنة تجاه الأزمات العالمية والإقليمية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام العراق بسياسة متوازنة إزاء الأزمات العالمية والإقليمية.

وأكد في بيان رسمي خلال استقباله سفراء عدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى العراق، كل على حدة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية المصالح المشتركة.

وأضاف بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" أن "السوداني استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد مارتن ييغر، كما استقبل سفير مملكة إسبانيا بيدرو مارتينيث، واستقبل أيضًا سفير حاضرة الفاتيكان ميتا ليسكوفار"، مبينًا أن "اللقاءات شهدت تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات القائمة، وتنميتها نحو كل ما يخدم مصالح الشعب العراقي والشعوب الصديقة".

وأشار السوداني إلى "انفتاح العراق على الشراكات البنّاءة والتنموية، التي تأخذ بعين الاهتمام التعاون في مجال مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها"، مؤكدًا "التزام العراق بسياسة متوازنة إزاء الأزمات العالمية والإقليمية، وأداء دوره الفعّال في إطار ترسيخ السلام والاستقرار، وتعزيز قدرات الشعوب الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة".

افتتاح أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية

افتتح نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، أعمال الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي، بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب استمرار العراق بتقديم المساعدات الإنسانية وتضامنه مع سوريا والمساهمة من أجل التخفيف من آثار كارثة الزلزال والاستجابة السريعة لمساعدة المتضررين، بحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وقالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن المؤتمر هذا العام بعنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته"، برعاية اتحاد البرلمان العربي، والذي سيعقد على مدار يومين على التوالي.

وذكرت مراسلة القناة أنه بالفعل انطلقت اليوم الجلسات والأعمال التشاورية للمؤتمر، لافتة إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتبنى تقارير رئيس الاتحاد عن نشاط اللجنة التنفيذية لآخر نسختين من المؤتمر الدولي.