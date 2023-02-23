عبده باشا.. أول مصور من ذوي الهمم يروي حكايته مع الكاميرا

شاب في بداية العشرينات من عمره، قرر ألا يستسلم بسبب الإعاقة التي ولد بها واعتبر أن هذا تحدي مع المجتمع ليكون متميزًا عن غيره.

عبد الرحمن ممدوح، صاحب الـ22 عامًا، أحد أبناء منطقة عين شمس في محافظة القاهرة، شاء القدر أن يُولد بإعاقة في بعض أطرافه وهي عبارة عن نقص في أصابع إحدى قدميه ويديه، وتقزم في بنيانه، حسبما روى تفاصيل حكايته لـ"الدستور"، ليكون أول مصور من ذوي الهمم.

واجه عبد الرحمن ممدوح "عبده باشا" العديد من التنمر ممن حوله من الناس سواء كان التلاميذ معه في صغره أو غيره، يتابع عبده قائلًا:"واجهت كمية مش طبيعية من التنمر من ناس كتير حواليا، وهذا دفعني لأكون مميز وأثبت أني عندي حلم لازم أحققه وأقول زيي زي أي حد وهحقق كل أحلامي ومفيش حاجة ناقصاني".

منذ نعومة أظافره كان عبد الرحمن عاشقًا للتصوير، وكان يحاول دائمًا أن يكون لديه فكرة مميزة وليس التقاط صورة فقط لاغير، الموضوع بدأ معايا بفيديوهات موجودة على يوتيوب عرفت من خلالها إزاى أعرف أصور، إضافة إلى محاولة إلمامي بأنواع الكاميرات وجميع التفاصيل الخاصة بالتصوير".

بدأ عبده باشا التصوير من خلال كاميرا هاتفه المحمول، وعندما جرب الأمر ووجوده مجديًا معه، وكانت النتيجة جيدة استخدم الكاميرا الخاصة بأصدقائه ومن ثم كاميرا خاصة به، وبالتدريج كانت موهبة "عبدالرحمن" تتطور حتى أصبح له صفحة خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

يسهب عبده باشا في حديثه: "واجهت صعوبة في البداية عند مسك الكاميرا، ولكن لما اشتريت كاميرتي الخاصة بدأت أعود نفسي عليها لغاية ما تعودت، أنا اتعلمت إن مفيش حاجة صعبة ومستحيلة، ربنا خلقنا مميزين ونقدر نعمل اللي إحنا عاوزينه، وعايز أقول اللي الناس اللي كانت بتتنمر عليا إن كلامكم مأثرش فيا".

نصيحة عبده باشا للشباب

واختتم حديثه: "حلمك مش هيتوه عنك لو صممت واشتغلت على نفسك، وهذه رسالة بوجهها لكل الشباب وكل الناس، والأحلام اتخلقت عشان تتحقق ومش عايزة غير شخص مؤمن بيها عنده ثقة في نفسه وقبلها في ربنا".