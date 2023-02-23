الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بالمراكز المستهدفة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 5 مراكز مستهدفة، وهي (العدوة – مغاغة – أبو قرقاص – ملوي – دير مواس) بإجمالي 192 قرية و757 تابع، بالإضافة لإدراج مركزي (سمالوط – بني مزار)، بواقع 102 قرية مستهدفة من أعمال التطوير.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري الهيئات والشركات، احمد العمدة منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بالمنيا وعدد من أعضاء المؤسسة وأعضاء مجلس النواب والبرنامج الرئاسي.

وقال نائب المحافظ، إن العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مستمر بجميع القطاعات والمشروعات ستعيد الحياة للقرى الأكثر احتياجًا على أرض المحافظة، حيث يجري تنفيذ 3482 مشروعًا بنطاق 19 قطاع خدمي، مؤكدًا أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" غيرت وجه الريف المصري بوجه عام، وقرى محافظة المنيا بصفة الخصوص.

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وناقش نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف، كما استمع إلى تقارير دار الهندسة حول الأعمال الجاري تنفيذها.

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نائب محافظ المنيا معدلات تنفيذ مبادرة حياة كريمة المراكز المستهدفة أحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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