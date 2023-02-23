وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد كوريا الجنوبية مجالات التعاون المشترك

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدا من دولة كوريا الجنوبية برئاسة «لي جاي جانج» مدير العلاقات الخارجية بوزارة البيئة الكورية، والمعني بتعزيز التعاون الخارجي في التعاون للأخضر.

كما تضمن الوفد ممثلين من المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية KEITI، وممثلين من السفارة الكورية بالقاهرة ووزارة التعاون الدولي المصرية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأشاد آمنة بالتجربة الكورية الملهمة والفريدة التي حققتها كوريا الجنوبية على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات التنموية، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين في ظل العلاقات التي شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس «موون جان إن» رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وعلاقات الصداقة بين القيادتين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية بالاستفادة من التجربة التنموية الكورية في بعض المجالات الاقتصادية والتنموية، خاصة في مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها مجالات التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية وأيضًا ملف منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

كما أشاد الوزير بالمشاركة الكورية رفيعة المستوى في قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ من 8 إلى 20 نوفمبر 2022، مشيراً إلى مشاركته في الندوة التي استضافها الجناح الكوري في قمة المناخ حول التقنيات البيئية الكورية، والتي شهدت استعراض آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين بالتعاون مع المعهد الكوري للصناعات البيئية KEITI وشرح جهود الوزارة في تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية العمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تستهدف فتح آفاق واسعة لدعم التعاون المشترك والتي تم توقيعها خلال زيارته كوريا الجنوبية مع لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية الكوري - المعنى بملف التنمية المحلية، خاصة البنود المتعلقة بالتدريب للكوادر والقيادات المحلية التي نضع عليها آمالا كبيرة في تأهيل العاملين بالوزارة والمحافظات.

وأشار إلى الاهتمام الذي يوليه أيضًا لما طرحته ممثلة هيئة المشورة الفنية "KETIT" التابعة لوزارة البيئة الكورية خلال زيارته كوريا الجنوبية فيما يخص الدراسة الخاصة بالتعامل مع منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرات، وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى كافة جوانب منظومة المخلفات من إنشاء مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة والمتحركة والمدافن الصحية.

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بملف المخلفات الصلبة ومتابعة القيادة السياسية لكافة المستجدات الخاصة بمنظومة الجديدة على أرض المحافظات بما يسهم في إعادة الوجه الجمالى والحضارى لكل المحافظات وتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات.