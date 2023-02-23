الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تنظم يومًا علميًا لزراعة الكبد فى دمياط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم العلمي الأول لزراعة الكبد بمحافظة دمياط، بهدف نقل الخبرات الطبية فى مجال زراعة الكبد ومتابعة الحالات بعد إجراء الزراعة، وذلك من خلال مبادرة "التشخيص عن بُعد".

جاء ذلك بحضور الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى المهنى، والمهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية، والدكتور عمرو عبداللاه أستاذ الكبد بجامعة عين شمس وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، والدكتور محمود سعيد مدير مستشفى معهد ناصر، وعدد من استشاريي الكبد والجهاز الهضمي والأطباء بمنظومة التشخيص عن بُعد.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمى تم تنظيمه بالتنسيق مع مستشفى معهد ناصر، ومركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط، لتعريف الأطباء المشاركين بطرق تشخيص الحالات التى تستدعى زراعة الكبد، والتحضيرات اللازمة للجراحة والفحوصات المطلوبة، فضلًا عن متابعة الحالات بعد إجراء الزراعة عن طريق مبادرة "التشخيص عن بعد" بالتواصل مع الاستشاريين والخبراء المختصين فى مركز زراعة الكبد بمعهد ناصر، بهدف التخفيف عن المرضى من عناء السفر والانتقال.

وأضاف عبدالغفار أنه تم تكوين فريق طبي يضم كافة التخصصات المعنية بزراعة الكبد بمركز الكبد بدمياط للعمل بتقنية "Tele medicine"  وذلك بالتنسيق مع المسئولين المعنيين من الوزارات لتسهيل كافة التحديات التى قد تواجه فرق العمل، فضلًا عن تجهيز مركز القلب والجهاز الهضمي بدمياط بالمعدات والآلات التقنية اللازمة، فضلًا عن تدريب الفرق الطبية.

ومن جهته، قال الدكتور إيهاب كمال، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، إنه تمت مناظرة 1500 حالة فى التخصصات المختلفة ضمن مبادرة "التشخيص عن بُعد" بالمستشفيات التي تم التطبيق بها في محافظة دمياط، وهي (الزرقا المركزى، دمياط التخصصي، عزبة البرج، الروضة)، لافتًا إلى تجهيز مستشفيات (كفر سعد المركزى، ودمياط العام، والأمراض الجلدية ) للعمل ضمن المبادرة.

وأشار كمال إلى تنفيذ مبادرة  "التشخيص عن بعد" ينفذ من خلال عدة محاور، على رأسها؛ تدريب الفرق الطبية المشاركة، وتنظيم ورش العمل والمحاضرات العلمية لتبادل الخبرات الطبية، فضلًا عن توفير الأجهزة والمعدات الطبية والتكنولوجية اللازمة للعمل.

من جهتها، أكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين وزارات (الصحة، التعليم العالي، الاتصالات) من خلال اللجان التنفيذية بالوزارات، لتذليل كافة التحديات التى تواجه المنظومة، بما يضمن الاستمرار في التسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف الدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر، أن المستشفى يعمل فى مجال "Tele medicine" منذ عام 2001، بهدف تبادل الخبرات العلمية بين المعهد وعدد من المعاهد الطبية بفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، مما يجعل المعهد مركزًا لنقل الخبرات الطبية المتخصصة لمختلف المستشفيات والمراكز بمحافظات الجمهورية من خلال وحدات التشخيص عن بُعد بتلك المستشفيات.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الصحة يوم علمي زراعة الكبد نقل الخبرات متابعة الحالات إجراء الزراعة التشخيص عن بعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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