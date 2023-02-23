الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لـ 60 من طلاب وطالبات المدارس بسوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الإدارة العامة للسياحة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الماضي، وحتى أبريل المقبل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس. 

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم رحلة اليوم الواحد هذا الأسبوع، ضمن فعاليات البرنامج، لعدد 60 من طلاب وطالبات المدارس بسوهاج، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت " متحف سوهاج القومي، ومنطقة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا، والمنطقة الأثرية بأخميم، ومقابر الحواويش الأثرية، وقرية النسيج بالكوثر ". 

أبناء المحافظة 2022 2023 اكتوبر الماضي الإدارة العامة الاستثمارات البنية التحت التحتية

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