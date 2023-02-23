أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم

الأسمدة من الصناعات الهامة، والتي يكون لها عائد كبير في الدخل القومي، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار على مدار الأسابيع الماضية، حيث استقرت الأسعار في السوق المحلي، ولكن شهدت طفرة كبيرة في الصادرات خلال نهاية العام الماضي 2022 بزيادة في الصادرات 23% مقارنة بالعام الذي يليه.

وترصد “الدستور” في السطور التالية أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الخميس الموافق 23 فبراير 2023 خلال التعاملات الصباحية، والتي جاءت كالتالي:

وجاءت الأسعار كالتالي خلال التعاملات الصباحية:

سماد اليويا

أسعار اليوريا اليوم الخميس استقرت عند 9200 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

سماد النترات

النترات اليوم استقرت عند 9000 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

أسعار الفوسفات الخشن والناعم اليوم الخميس 23 فبراير 2023

الفوسفات الناعم 12.5%، يسجل اليوم 2500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

الفوسفات الخشن 12.5% يستقر اليوم عند 3500 جنيه للطن خلال التعاملات الصباحية.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن هناك زيادة واضحة فى أداء صادرات القطاع خلال ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة صادراته ولأول مرة نحو ٨.٦٢٩ مليار دولار، حيث حققت معدل نمو غير مسبوق بلغت نسبته ٢٣% عما تحقق خلال العام السابق عليه، والذي بلغت قيمة صادراته نحو ٧.٠٣٣ مليار دولار.

وشهدت صادرات الصناعات الكيماوية زيادة واضحة، وكان أبرزها صادرات الأسمدة بنسبة زيادة ٤٢%، لتبلغ ما قيمته ٣.٣٨٩ مليار دولار مقارنة بنحو ٢.٣٩٠ مليار دولار خلال ٢٠٢١، وزادت صادرات اللدائن بنسبة طفيفة بلغت ١%، لتصل إلى ما قيمته ٢.٤٦١ مليار دولار خلال ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢.٤٢٨ مليار دولار خلال ٢٠٢١، ومصر لا توجد بها أي أزمة في الأسمدة، وهناك مخزون كاف من الأسمدة يصل لنحو 271 ألف طن سماد وهو موجود في الجمعيات.