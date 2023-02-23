المفوضية الأوروبية تطالب موظفيها بحذف «تيك توك» فورا

طالبت المفوضية الأوروبية موظفيها في رسالة، عبر البريد إلكتروني، تطالبهم بمسح تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" من هواتف المحمول الشخصية والخاصة بالعمل فورا.

وقالت المفوضية الأوروبية، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الخميس، إن هذا الإجراء يأتي من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها السيبراني، ولذلك قررت تعليق هذا التطبيق على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجلة في خدمات الأجهزة المحمولة المسلجة لديها.

واضافت القناة أنه يتعين على موظفي المفوضية الأوروبية مسح هذا التطبيق من أجهزتهم في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 15 مارس المقبل وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائي، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة في سياق وظيفتهم مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمفوضية و"إسكايب فور بزنس".

وأوضحت القناة أن المفوضية الأوروبية تهدف إلى تأمين بياناتها وأنظمتها من تهديدات الأمن السيبراني.

يذكر أن مسئول تنفيذي كبير بموقع "تيك توك" قال في وقت سابق، إن الشركة تخطط لفتح مركزي بيانات آخرين في أوروبا في خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمي على الشركة، فيما تسعى "تيك توك" إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها.

المفوضية الاوربية هي الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، والمسؤولةٌ عن اقتراح التشريعات وتنفيذ القرارات، وتأييد معاهدات الاتحاد الأوروبي وإدارة أعمال الاتحاد الأوروبي اليومية. يؤدي المفوضون القَسم أمام محكمة العدل الأوروبية بمدينة لوكسمبورغ، متعهدين باحترام المعاهدات وبالاستقلال التام في أداء واجباتهم أثناء فترة تفويضهم.

يُرشح مجلس الاتحاد الأوروبي المفوضين، بناءً على اقتراحات قدمتها الحكومات الوطنية، ومن ثم يُعينون من قبل المجلس الأوروبي وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي من الدارج، وإن لم يكن شرطًا رسميًا، أن يكون المفوضون قد تقلدوا في السابق مناصب سياسية رفيعة، كأن يكونوا أعضاءً في البرلمان الأوروبي أو وزراء حكوميون.