الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش بعين شمس

حشيش
حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة في ضبط شخصين لحيازتهما سلاح أبيض وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار. 

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة يفيد بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين - يقيمان بمحافظة القاهرة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما وعُثر بحوزتهما على (كمية من جوهر مخدر الحشيش–2 هاتف محمول - مبلغ مالى –سلاح أبيض).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

الداخلية أمن العاصمة المواد المخدرة الحشيش مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

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