«ألعاب القوى الباراليمبية» تصل الإمارات للمشاركة ببطولة فزاع الدولية الـ14

وصلت بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبية صباح اليوم إلى دولة الإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة فزاع الدولية الرابعة عشر لألعاب القوى بالامارات، والمقامة خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة باريس البارالمبية 2024.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم ابراهيم بدر تصنيف F56 رمي قرص ورمح، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح، احمد شعيب صبره وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100 م و200م، 400م، محمد كمال F37 رمي قرص وجلة، عبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46 منافسات 100م ، 200م ووثب طويل ، باسم رجب عبد المولي تصنيف F34 رمي رمح ، جمعه محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح بالاضافة الي اللاعب خالد علي محمد تصنيف T.12.

يترأس البعثة الدكتور أحمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية، والجهاز الفني يضم كلا من دكتور أسامة فؤاد مدرب عام الجري، دكتور محمد ابو دنيا مدرب عام مكفوفين، كابتن ياسر فتحي مدرب عام رمي، كابتن احمد خيري مدرب الرمي، ويشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.

تعرف على نتائج بطولة الجمهورية للباراترياثلون

نظم الاتحاد المصري للترياثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر بطولة الجمهورية للرياضات المركبة بمدينة الجلالة ، والتي تتضمن منافسات الباراترياثلون ، والتي شارك بها 10 لاعبين باراليمبيين من 6 أندية.

وأقيمت 3 سباقات للباراترياثلون هي سباق الترياثلون سبرنت، والاكواثلونسوبر سبرنت والكواثلون كيدز ، للفئات PTWC - PTVI - PTS5 - PTS4 - PTS3 وجاءت النتائج كالتالي:- إسلام حمدي، إسلام محمد ، أحمد محمد ، إبراهيم حافظ أوئل باراترياثلون سبرنت ، إياد هشام ، حازم إيهاب ، إياد إيهاب و رحمة محمد اوائل اكواثلون سوبر سبرنت.

من جانبه أكد بهاء يوسف المدير الفني لمنتخب الباراترياثلون أن البطولة الاخيرة شهدت زيادة عدد اللاعبين من 3 لاعبين في البطولتين السابقتين إلى 10 لاعبين. واضاف بهاء أن الاتحاد هدفه زيادة عدد اللاعبين إلى 20 لاعب ولاعبة قبل البطولة العربية وكأس أفريقيا التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ مايو القادم.

واختتم المدير الفني للباراترياثلون حديثه بأنه استعدادا لتلك البطولتين الدوليين سيشارك لاعبي الباراترياثلون في بطولتي الجمهورية للرياضات المركبة بمدينة السويس مارس المقبل، وبمدينة الإسكندرية ابريل القادم.

يذكر أن نادية صبحي عضو مجلس إدارة اتحاد الترياثلون هي المشرف على الباراترياثلون بالاتحاد.