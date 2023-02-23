حدث ليلاً| إدراج 24 متهماً على قوائم الإرهاب.. والسجن 30 عاماً لتاجر مخدرات

شهدت الساعات الماضية عدداً من الحوادث ترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها إدراج 24 متهما على قوائم الإرهاب والسجن 30 سنة لتاجر مخدرات.

القبض على المتهمة بإلقاء جثة طفلها بصندوق قمامة بالقطامية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة ألقت جثة طفلها الرضيع بإحدى صناديق القمامة بمنطقة القطامية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة لطفل بصندوق قمامة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، وبالفحص تبين أنها لطفل حديث الولادة ملفوف داخل قطعة قماش وملقى داخل صندوق القمامة، فتم التحفظ عليه ونقله إلى المشرحة.

السجن 10 سنوات لشاب لإدانته باختطاف طفلة والاعتداء عليها في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طلعت محمد قنديل بمعاقبة شاب بالسجن 10 سنوات، وذلك لإدانته باختطاف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بطريقة التحايل عليها، والاعتداء عليها، بعدما استدرجها إلى منزله بحجة شراء الحلوى لها، ثم احتجزها بالقوة، وتعدى عليها.

تعود تفاصيل القضية التى حملت رقم 31938 جنح مركز الفيوم لسنة 2022 والمقيدة برقم 2261 لسنة 2022 كلى الفيوم، إلى يوم 14 أكتوبر الماضى، حينما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من ربة منزل، بقيام شاب باختطاف طفلتها، والاعتداء عليها بمحل سكنه بمساكن دمو القديمة بنطاق مركز شرطة الفيوم.

السجن 30 سنة لتاجر مخدرات في مدينة نصر

أصدرت الدائرة 28 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكما بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لمتهم في الاتجار بالمخدرات، وبالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بإحراز فرد خرطوش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 9779 لسنة 2022 جنايات ثالث مدينة نصر، أن المتهم "إبراهيم.خ"، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، دون ترخيص، وأحرز ذخائر "طلقة خرطوش"، دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها.

بينهم «بديع والبلتاجي».. إدراج 24 متهما على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار النيابة العامة بإدراج 24 متهما بينهم الإرهابي محمد بديع والإرهابي صفوت حجازي ومحمد البلتاجي على قوائم الإرهاب، في القرار الذي حمل رقم 4 لسنة 2023 إدراج أحكام إرهابيين.

جاء قرار النيابة العامة بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، وعلى حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها.

والصادر بجلسة 5 يوليو 2014، وعلى حكم محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) الصادر بجلسة 26 أكتوبر 2016 في الطعن الرقيم 3396 لسنة 85 قضائية والذى سبق وأقيم طعنًا على الحكم الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب والمقيدة برقم 1185 لسنة 2013 كلي جنوب بنها بجلسة 5 يوليو 2014 آنف البيان.