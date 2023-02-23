الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة 17 متهمًا بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الخميس، محاكمة 17 متهما، على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

وكشف أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2019 وحتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، تولى المتهمون من الأول حتى الخامس، قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى محاكمة أخبار كاذبة القاهرة الجديدة أمن الدولة العليا القوة والعنف

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