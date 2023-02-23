مكاسب بسيطة في سوق «الكريبتو» بعد انتهاء الصراع بين المستثمرين

ارتفعت معظم أسعار العملات الرقمية المشفرة، اليوم الخميس 23 فبراير، بعد انتهاء الصراع بين المستثمرين الصغار والكبار.

وسجل سعر عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.21%، ليصل 24.444.7 ألف دولار، كما ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 1.38% دولار مسجلة 1.666.41 دولار، وارتفعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.53% لتسجل 0.3917 دولار.

وارتفعت عملة "سولانا" بنسبة 89. 0% لتسجل 422. 24 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" ارتفاعا بنحو 1.84%، لتصل إلى مستويات 0.086030 دولار، وارتفعت "شيبا" بنسبة 5.20% إلى مستويات 0.01356 دولار، وتراجع والعقود الذكية "AV AX" في حدود 1.39% إلى مستويات قرب 20.64 دولار.

وكسبت عملة "تيرا" بنسبة 61. 0% إلى مستويات 0.001641 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 12. 1% إلى مستويات 5991 .1 دولار، وارتفعت عملة "ريبيل"، بنسبة 1.73% إلى مستويات 0.39719 دولار.

- تحليل بيانات يوضح أسباب ارتفاع العملات المشفرة

ساهم في ارتفاع سعر بيتكوين والعملات الرقمية المشفرة عموماً، إعلان هونغ كونغ عن خطة تسمح للمستثمرين الأفراد بتداول العملات الرقمية مثل بيتكوين، وإيثريوم، لتصبح مركزاً عالمياً لتداول العملات المشفرة، ويدعم ذلك أيضاً هو نجاح بورصة بينانس التي تعتمد على عملة إيثريوم في خفض تكاليف تعدين العملات المشفرة واستهلاك الطاقة بنسبة 90%.

ووفقا لدراسة أجراها بنك التسويات الدولية ذو النفوذ، أوردت تفاصيله وكالة أنباء بلومبرغ، بعد تحليل بيانات تبادل العملات المشفرة.

خلصت الدراسة إلى أن العديد من المستثمرين المحليين خسروا أموالًا على استثماراتهم، بسبب قيام لاعبين أكبر أو أكثر تعقيدا ببيع عملاتهم قبل الانخفاض الحاد في الأسعار الذي شهدناه العام الماضي.