وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بمركز رعاية الأمومة والطفولة

تفقد الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، مركز رعاية الأمومة والطفولة بإدارة مطروح الصحية، بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتور إبراهيم الدميري، مدير عام طب الأسنان، وبعض مديري الإدارات المعنية، والدكتورة ريهام رفعت، مدير الإدارة الصحية بمطروح.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بمركز رعاية الأمومة والطفولة بإدارة مطروح الصحية والاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المركز لتقديم خدمة طبية للمترددين عليه، وفي إطار الجولات التفقدية للتأكد من تقديم خدمة طبية مميزة لأهالي مطروح.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تابع معدلات التردد بعيادة تنظيم الأسرة وعيادة متابعة الحمل، ومن خلال منفذ صرف الألبان تم التحدث مع المترددين لمعرفة مدي رضاهم عن تقديم الخدمة المقدمة.

- مناقشة بعض المشكلات والمتطلبات من أطباء الأسنان

وأوضح "مبروك"، أنه بخصوص عيادة الأسنان فقد تمت مناقشة بعض المشكلات والمتطلبات من أطباء الأسنان وبعض المقترح للحلول مع الدكتور الدميري، مدير عام الأسنان، موجهًا بالتنسيق مع الإدارة الهندسية لرفع كفاءة المبنى لحسن سير العمل.

وأشاد الدكتور مبروك سالم، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة، بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية في التطعيمات وتحقيق المستهدف من المبادرات الرئيسية 100 مليون صحة، وفي نهاية الجولة المرورية قدم سالم الشكر للعاملين بالمركز وحثهم على تسخير كل الجهود والإمكانيات لتقديم خدمات طبية لائقة ومناسبة لأهالي المحافظة.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث