«انتظرونا 5 أشهر».. الحكومة تزف بشرى بشأن أسعار الدواجن (فيديو)

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يعر بها المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار وبعض هذه الارتفاعات نتيجة ظروف مؤقتة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة سي بي سي، أن هناك خطة خلال من 3 إلى 5 أشهر سوف تعود جميع مزارع الدواجن للعمل بكافة طاقتها ومن ثم سوف يحدث انخفاض تدريجي لأسعار الدواجن.

وأكد سعد أن الحكومة تعمل في الفترة الحالية علي عودة الأمور طبيعتها مرة أخرى، كما أن الدولة تعي وتعلم جيدا حجم المعاناة نتيجة ارتفاع الأسعار وبعض هذه الارتفاعات نتيجة ظروف مؤقتة مثل ما حدث في أزمة الدواجن.