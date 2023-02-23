خلطة رؤوف عبد العزيز بأبطال «تياترو».. خطوة جديدة لجذب الشباب للمسرح

واصل مسلسل تياترو للمخرج رؤوف عبد العزيز، إعادة الحنين إلى المسرح في إطار درامي تشويقي، من خلال دمج الدراما بالمسرح.

وفي الوقت الذي يسعى فيه الأحفاد لتنفيذ وصية جدهم (الفنان عبد العزيز مخيون) بإعادة إحياء المسرح الذي تم هجره منذ خمسة عقود، وتقديم 12 عرضًا مسرحيًا عليه، وجد الأحفاد ضالتهم باللجوء إلى عناصر الخبرة من خلال إعادة تقديم عروض مسرحية قديمة أحبها الجمهور، ولكنهم يطبقونها بطريقة جديدة وأفيهات عصرية تناسب الزمن الحالي.

وقدمت الحلقات السابقة من مسلسل تياترو، عرض مسرحية المتزوجون للنجم الكوميدي الراحل سمير غانم، وجورج سيدهم، وشيرين، ولكن من خلال عناصر المعهد العالي للفنون المسرحية، الشابة.

وأثبتت العناصر الشابة، جدارتهم في عرض مسرحية المتزوجون، التي شارك فيها، مجموعة من الفنانين الشباب منهم ندى إسماعيل، مونيكا الفونس، محمود بكر، بجانب الفنان إسلام إبراهيم، تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز، وقدموها بطريقة عصرية، تحاول جذب الجيل الجديد إلى المسرح مجددًا.

ولم يغفل المخرج رؤوف عبد العزيز، وصناع مسلسل تياترو، عن فكر الجيل الجديد، والطريقة التي تضحكهم على السوشيال ميديا، ونوعوا في طريقة العرض للمشاهد عبر التلفاز، حتى يأخذه الشغف إلى شباك تذاكر المسرح شيئًا فشيئًا.

خلطة المخرج رؤوف عبد العزيز، وأبطال مسلسل تياترو، تعتبر طريقة نحو صناعة جمهور للمسرح من الجيل الحالي، وتذكيره بمسرحيات الزمن الجميل، وهو الشئ الذي كان يعانيه المسرح الذي تم هجره منذ سنوات.

تفاصيل مسلسل تياترو

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجي، ودرامي مميز ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

ويعد "تياترو"، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معًا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

يشار إلى أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل "طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا بطولة النجمة روجينا.