أسعار الدواجن والبيض اليوم فى مصر الخميس 23-2-2023

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء 78 جنيهًا بعد أن تجاوزت لعدة أيام الـ 80 جنيها، متأثرة بارتفاع سعر الدولار الذي أثر على أسعار الأعلاف.

ورغم الإفراجات لكميات كبيرة من الأعلاف إلا أن أسعار الدواجن لم تتأثر وسط توقعات بتراجع أسعارها خلال الفترة المقبلة، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 23 فبراير 2023.

أسعار الفراخ اليوم

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات لتسجل 78 جنيهًا، وذلك في أسعار بورصة الدواجن العمومية.

أسعار الدواجن الساسو عند 96 جنيهًا للكيلو فى بورصة الدواجن العمومية .

سجلت أسعار الأمهات البيضاء 70 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن البلدى بين 110 و120 جنيهًا في المزرعة وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك .



أسعار البط و الكتاكيت اليوم

• بلغ الكتكوت الأبيض 30 جنيها.

• وتراوح الكتكوت الساسو بين 13.5 و14 جنيها.

• أسعار البط اليوم عند 70 و100 جنيه للكيلو.

• وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 100 و125 جنيها للكيلو.

• كتاكيت شركة نيوجين 32 جنيهًا

• كتاكيت شركة الوطنية 33 جنيهًا بدلا من 32.5 جنيه.

• كتاكيت شركة صيصان مصر 29.25 جنيه.

• كتاكيت شركة القاهرة للدواجن 31 جنيها .

• كتاكيت شركة الفيروز 29.5 جنيه.

• كتاكيت شركة العناني 29.5 جنيه.

• كتاكيت شركة رواد النيل 30 جنيهًا.

كتاكيت شركة الوادي 30 جنيهًا.

كتاكيت شركة المصرية الهولندية 28 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم

• سعر كرتونة البيض الأبيض 110 جنيهات.

• سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيها.

• سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيها.

وفق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وسجل إنتاج البيض 13 مليار بيضة سنويا، وبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا.