مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23-2-2023

تراجعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو ٣٠٠ جنيه لأغلب الشركات، وسجل سعر الحديد الاستثمارى للطن 27439.4 جنيه، وكانت أسعار الحديد قد سجلت عدة ارتفاعات خلال الشهور الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار .

وارتفعت أسعار مواد البناء مع ارتفاع سعر الدولار ، ومنها سعر الأسمنت الذي وصل الي مستوى ١٩٠٠ جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23-2-2023

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد من عز للطن : 28535.82 جنيه

الحديد المراكبى 27,000 جنيه

سعر حديد المصريين 28,300 جنيه

حديد بشاى 28,500 جنيه

الحديد العتال 27,500 جنيه

حديد عطية 27,500 جنيه

حديد سرحان 26,500 جنيه

حديد الكومى 27,000 جنيه

حديد المعادى 27,000 جنيه

حديد العشري 27,000 جنيه

حديد مصر ستيل 27,000 جنيه

حديد بيانكو 26,000 جنيه

سعر الأسمنت اليوم