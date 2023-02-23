مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23-2-2023
تراجعت أسعار الحديد خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو ٣٠٠ جنيه لأغلب الشركات، وسجل سعر الحديد الاستثمارى للطن 27439.4 جنيه، وكانت أسعار الحديد قد سجلت عدة ارتفاعات خلال الشهور الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار .
وارتفعت أسعار مواد البناء مع ارتفاع سعر الدولار ، ومنها سعر الأسمنت الذي وصل الي مستوى ١٩٠٠ جنيه، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 23-2-2023
سعر الحديد اليوم
- سعر الحديد من عز للطن : 28535.82 جنيه
- الحديد المراكبى 27,000 جنيه
- سعر حديد المصريين 28,300 جنيه
- حديد بشاى 28,500 جنيه
- الحديد العتال 27,500 جنيه
- حديد عطية 27,500 جنيه
- حديد سرحان 26,500 جنيه
- حديد الكومى 27,000 جنيه
- حديد المعادى 27,000 جنيه
- حديد العشري 27,000 جنيه
- حديد مصر ستيل 27,000 جنيه
- حديد بيانكو 26,000 جنيه
سعر الأسمنت اليوم
- اسمنت المسلح 1950 جنيه.
- أسمنت النصر 1940 جنيه.
- اسمنت الممتاز 1950 جنيه.
- اسمنت التعمير 1760 جنيه.
- اسمنت المنيا 1900 جنيه.
- أسمنت المصريين 1760 جنيه.
- اسمنت الصعيد 1800 جنيه.
- اسمنت اسيوط 1800 جنيه.
- اسمنت النهضة 1820 جنيه.
- اسمنت وادي النيل 1860 جنيه
- الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه.
- اسمنت سوبر سيناء 2550 جنيه.
- اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه.
- اسمنت رويال العادة 2550 جنيه.
- اسمنت الواحة الأبيض 2550 جنيه