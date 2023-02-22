الأرصاد: الخميس طقس بارد مع احتمالية سقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس الغد الخميس بارد صباحًا، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

طقس الخميس

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة، حيث من المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء.

وأضافت في حديثها، أنه ستكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، إضافة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

اضطراب الطقس

وأكملت: "حركة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما تكون حركة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية".