الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بغسل 10 ملايين جنيه في الجيزة

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس المتهم  بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بمحافظة الجيزة  15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بسرعة التحري حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال “أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة” لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال إنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية واستخدامها فى الاعتداء على حقوق البث الفضائى واختراق القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بث محتواها على تلك المواقع بدون ترخيص أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحقيقات، أن ذلك مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة جراء ارتكابه ذلك النشاط الإجرامي المؤثم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بشراء المشغولات الذهبية وإيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

الجيزة تجديد حبس المتهم 10 ملايين جنيه النيابة

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وائل لطفي

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