مارتينيز يقود هجوم إنتر ميلان لمباراة بورتو في دوري الأبطال

كشف سيميوني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه بورتو البرتغالي، ضمن لقاءات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف إنتر نظيره بورتو، على ملعب جيوزيبي مياتزا، في العاشرة مساء اليوم، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل إنتر على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ميلان سكرينيار، أتشيربي، باستوني.

وسط الملعب: ماتيو دارميان، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هينريك مختاريان.

الهجوم: دي ماركو، لاوتارو مارتينيز، إدين دزيكو.

ويسعى إنتر لتحقيق الفوز على ملعبه من أجل الاقتراب من التأهل للدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011، والاستمرار في المنافسة على البطولة، فيما يتطلع بورتو لخطف انتصار يقربه من التأهل للدور المقبل، ويرغب في العودة للدور ربع النهائي بعدما ودع نسخة الموسم الماضي من دور المجموعات، والتي شارك فيها بعد تأهله لربع النهائي في موسمي 2018-2019، 2020-2021.

ويدير المباراة الصربي سردان جوفانوفيتش، ويعاونه كلًا من إروس ستوكوفيتش، وميلان ميهالوفيتش، فيما يتولى نوفاك سيموفيتش مسئولية الحكم الرابع.

بينما يدير الألماني باستين دانكيرت غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه مواطنه ماركو فريتز.

وسبق أن التقى إنتر مع بورتو في دوري أبطال أوروبا 4 مرات من بينهما مباراتين في الأدوار الإقصائية لموسم 2004-2005 وفاز إنتر في مباراة وتعادلا في الثانية، فيما التقيا في دور المجموعات للموسم التالي من البطولة وفاز كل منهما بمباراة واحدة.

ويسعى إنتر لمواصلة رقمه المميز ضد الأندية البرتغالية على ملعبه، إذ سبق أن استضافهم 9 مرات، خقق الفوز في 8 وتعادل في مباراة أخرى.

بينما يتمسك بورتو برقم مميز له أمام الأندية الإيطالية إذ لم يتعرض للخسارة سوى في مباراة واحدة خارج ملعبه من آخر 7 مباريات ضد أندية إيطاليا، وكانت آخر هزيمة أمام يوفنتوس في إياب دور الـ16 لموسم 2020-2021.