«النواب العراقي» يدعم جهود حكومة بغداد في تعزيز سبل التعاون مع إيران

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، إن المجلس يدعم جهود الحكومة بصدد انفتاح العراق في علاقاته مع جواره ومحيطه.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان وفق وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الحلبوسي استقبل اليوم، وزيرَ خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له"، مبينا أنه "تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وبين الحلبوسي خلال اللقاء: "انفتاح العراق في علاقاته مع جواره ومحيطه الإقليمي والدولي"، مؤكداً "أهمية تعزيز سبل التعاون بين البلدين، وأن مجلس النواب يدعم جهود الحكومة بهذا الصدد".

فيما نقل الوزير الإيراني تحيات رئيس مجلس الشورى أحمد باقر قاليباف للحلبوسي، مقدما التهاني "لتشكيل الحكومة وإعادة انتخاب الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب".

وأشار عبد اللهيان، إلى "عمق العلاقات والمشتركات بين البلدين الجارين، والتأكيد على دعم بلاده للعراق وكل ما يسهم في تحقيق تنميته واستقراره"، معرباً عن تطلع بلاده إلى عقد جولة جديدة من المباحثات للجنة العليا المشتركة بين البلدين.