سبورت: إدارة ميلان ترفض تفعيل شرط شراء ديست من برشلونة

اتخذ نادي ميلان الإيطالي قراره بشأن شرط الشراء في عقد الأمريكي سرجينو ديست، مدافع الفريق المعار من نادي برشلونة الإسباني.

سرجينو يلعب ضمن صفوف ميلان منذ إعارته من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 في عقد ممتد لموسم واحد، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري، مع وجود شرط للشراء في نهاية الإعارة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن إدارة نادي ميلان اتخذت قرارًا بعدم تفعيل شرط شراء ديست، منذ بداية الموسم الجاري.

وأكدت سبورت أن إدارة النادي الإيطالي اتخذت هذا القرار لسببين أولهما هو الراتب المرتفع الذي يتحصل عليه اللاعب والذي يخل بسقف رواتب الفريق، والسبب الثاني هو أداء اللاعب مع الفريق.

وأشارت إلى أن ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، لا يعول على اللاعب كثيرًا، خاصة في ظل وجود منافسة كبيرة في مركزي الظهيرين بوجود ثيو هيرنانديز على الظهير الأيسر، وديفيد كالابريا وساليميكيرس وماسياس وفلورينزي على الجانب الأيمن.

ولعب سرجينو ديست 14 مباراة منذ انضمامه لفريق ميلان، دون المساهمة في أي هدف سواء بالتسجيل أو الصناعة، ولعب مجمل دقائق 632 دقيقة.

ومن المقرر أن يعود ديست إلى صفوف برشلونة بنهاية الموسم الجاري لحسم مستقبله، ولكن في ظل رؤية تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، بعدم حاجة الفريق لخدماته، سيبحث النادي عن الاستثمار في اللاعب، لذا قد يقبل عرضًا بـ15 مليون يورو لرحيله عن الفريق.

وبدأ ديست مسيرته ضمن شباب فريق آياكس أمستردام الهولندي، وتدرج ضمن المراحل العمرية للفريق حتى تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2019، وانضم لنادي برشلونة في صيف 2020.

ولعب ديست 72 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 لزملائه في الفريق، من أصل 200 مباراة لعبها خلال مسيرته وسجل 11 هدفًا وصنع 20.