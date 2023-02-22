الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تنفيذى كفر الشيخ» يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 1330 أملاك دولة المقام عليها الوحدة الصحية بقرية الحنفى بقرية بر بحرى مركز بلطيم، كما وافق على تعديل المساحة من 4850م2 الى 4728م2 خلف المدرسة النموذجية وذلك لبناء مدرسة سخا الثانوية بنين.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر هاشم، السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد سامح العزب، مندوبا عن مديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد عمارة، المستشار العسكري للمحافظة،اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب، وعلي أبو أحمد، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إطلاق اسم الشهيد مختار محمد محمود الزويكي على المدرسة الجديدة للتعليم الأساسى بقرية جماجمون بدسوق، كما وافق على ترخيص الهنجر رقم (5) بغرب مدينة كفر الشيخ لصالح جهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة لعمل ماركت لبيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين.

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص مساحة 1750م2 لإقامة معهد دينى اعدادى ثانوى فتيات عليها الواقعة بحوض الحصافة الشرقي - ناحية الحصفة مركز الرياض.

كما وافق على تخصيص مساحة 1832م2 لإقامة مجمع دينى متكامل (مسجد ودار مناسبات ومكتبة وخدمات أخرى) بمدينة كفرالشيخ طبقا لتوجه الدولة في إنشاء مسجد رئيسى بملحقاته في موقع متميز بمساحة مناسبة بعاصمة المحافظة بجميع محافظات الجمهورية.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 12 سهم و2 قيراط و10 فدان ملك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم الكائنة بحوض الرحبة الوسطاني مركز البرلس لإقامة محطة معالجة صرف صحى عليها، كما وافق على تخصيص عدد ثلاثة غرف بمبنى شرطة المسطحات المائية بالبرج لإنشاء مكتب للهيئة المصرية لسلامة الملاحة.

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