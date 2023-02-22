تجديد حبس 4 سائقين بتهمة الاستعراض بـ«التوك توك» أعلى دائرى الجيزة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة تجديد حبس 4 سائقين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم باستعراض بمركبات التوك توك على دائري الجيزة.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 4 من قائدي مركبات «التوك توك» لقيامهم بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائري بالجيزة مُعرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، تمكنت من ضبط 4 سائقين لمركبات "توك توك"- مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية، لقيامهم بقيادة المركبات بدون ترخيص والسير برعونة والقيام بحركات استعراضية أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.