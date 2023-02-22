الخارجية الروسية: بعض الدول الغربية تريد إخفاء روسيا والحوار مع أمريكا أفضل من رفضه

قال نائب وزير الخارجية الروسي إن بعض الدول الغربية تريد إخفاء روسيا من الخريطة العالمية، و الحوار مع أمريكا أفضل من رفضه، وفقًا لما قالته قناة العربية نيوز.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في خطاب مقتضب خلال مهرجان وطني كبير في ملعب لوجنيكي في موسكو، أن روسيا تحارب حاليًا في أوكرانيا من أجل "أراضيها التاريخية".

وقال بوتين على منصّة أمام حشد ضم عشرات الآلاف من الروس: "اليوم، أخبرتني القيادة (العسكرية) بأن معارك جارية داخل أراضينا التاريخية من أجل شعبنا".

كشف المدير العام للجنة الصليب الأحمر الدولية، روبرت مارديني، عن أن اللجنة على استعداد للعمل كوسيط محايد في تنظيم عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف مارديني، لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى الرياض الإنساني الدولي الثالث في العاصمة السعودية الرياض، أن مسألة الوساطة تعتمد على وجود رغبة لدى روسيا وأوكرانيا في تبادل أسرى الحرب أم لا، مؤكدًا أنه في حال موافقة موسكو وكييف على عملية تبادل الأسرى، فإن منظمة الصليب الأحمر على استعداد لتسهيل ذلك.