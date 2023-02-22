الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «الوفد»: الانتهاء من تشكيل القاهرة خلال أسبوعين

حزب الوفد
حزب الوفد

اجتمع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بالسكرتير العام الدكتور ياسر الهضيبي والسكرتارية المساعدين عباس حزين، حاتم رسلان، كاظم فاضل، أنور بهادر، جمال شحاته.

وكلف يمامة، بضرورة الحفاظ على كل الوفديين وتواجدهم بالتشكيلات الجديدة.

يمامة: التشكيلات طبقا للائحة والمحافظة على كل الوفديين

وأكد  عبد السند يمامة على دور السكرتير ومساعديه في إنجاز هذه التشكيلات طبقا للائحة على أن ينتهي تشكيل محافظة القاهرة في موعد أقصاه أسبوعين وتحديدا في ٥ مارس القادم.

وشدد رئيس الوفد على ضرورة التوافق الكامل وعدم استئثار شخص واحد بجميع تشكيلات محافظته، مشيدا بنموذج تشكيل القاهرة الذي عرض عليه ويستوعب كل الوفديين أعضاء وقيادات، مطالبا بسرعة إنجاز باقي تشكيلات المحافظات.

الدكتور عبدالسند يمامة الوفد ياسر الهضيبي الوفديين التشكيلات تشكيل القاهرة المحافظات

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وائل لطفي

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