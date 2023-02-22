بتعامد الشمس.. اختتام فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون (فيديو)

اختتمت فعاليات الدورة العاشرة لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، بمدينة أبو سمبل بالتزامن مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

ونظمت وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة أسوان، واستمر على مدار 6 أيام، وتضمن حفل الختام عرض فني على مسرح السوق السياحي بمدينة "أبو سمبل"، عبر عن حوار الثقافات بين الفرق المصرية والأجنبية بمشاركة 400 فنانا.

وشارك بالمهرجان 21 فرقة فنية، منها 10 فرق أجنبية من "فلسطين، السودان، سريلانكا، اليونان، بولندا، المكسيك، رومانيا، اندونيسيا، كوريا الجنوبية، وسلوفاكيا"، وشاركت مصر بـ11 فرقة للفنون الشعبية تعبر عن التراث الشعبي للمحافظات المصرية هي "أسوان، توشكي، الأقصر، قنا، سوهاج، بورسعيد، مطروح، الحرية من الإسكندرية، الإسماعيلية، العريش، والشرقية".

وتضمنت فعاليات المهرجان الذي يرأسه الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بقصور الثقافة، تنظيم ديفيليه بالمراكب في النيل بمشاركة جميع الفرق المصرية والأجنبية يجسد قدرة الثقافة والفنون كقوة ناعمة في التواصل بين الشعوب، إلى جانب تقديم العروض بـ 14 موقعا بمحافظة أسوان، منها 10 مواقع بإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان منها "نادي أسوان الرياضي، نادي كهرباء صحاري، جمعية الشيخ صالح،مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، إضافة إلى جمعيات وأندية أسوان وعلى هامش المهرجان اقيم معرضا فنيا، ومعرض المشغولات اليدوية والبيئية لعارضات المحافظة من الأسر المنتجة والذي ضم العديد من المشغولات التي تجسد الطراز والطابع الأسواني الأصيل، بجانب معرض لإصدارات قصور الثقافة طوال فترة الفعاليات.

وشهد فعاليات الافتتاح والختام، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ماريموتو كاربايا باتمانادن سفير سريلانكا بمصر، الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.