الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كريمة» ليست الأولى.. أبرياء أنقذتهم العناية الإلهية من حبل المشنقة

إنقاذ من حبل المشنقة
إنقاذ من حبل المشنقة

6 سنوات قضتها السيدة «كريمة» داخل السجن على خلفية اتهامها بقتل زوجها، قبل أن تنقذها العناية الإلهية من حبل المشنقة.

«الدستور» يرصد في السطور التالية تفاصيل أبرز الوقائع المشابهة التي برأت فيها المحاكم متهمين كانوا قيد تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام.

إنقاذ كريمة من حبل المشنقة 

القضية تعود إلى 5 ديسمبر 2017، في مركز محل الدمنة بمحافظة الدقهلية، عندما تعرضت «كريمة. أ»، للحبس متورطة في قتل زوجها «محمد. ع»، عمدا مع سبق الإصرار بطريق السم.

وجاء في التحقيقات أنها عزمت على قتله عن طريق تجهيز مادة مسممة بها  أملاح الفوسفيد، ودسته له بمشروب القهوة وقدمته له قاصدة إزهاق روحه فحدثت الوفاة، ثم نقلت الجثة وألقت بها في مكان زراعي، وتوجت تلك التهم بأقوال أسرة الضحية الذين اتهموا الزوجة بارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بينهم.

وقضت المحكمة بعد عامين من تداول القضية، بالإعدام شنقًا عقب تصديق مفتي الجمهورية.

وعلى مدار 4 سنوات، تقدمت المتهمة بالعديد من الطعون على حكم إعدامها قبل أن تقضي لها المحكمة بالبراءة.


6 سنوات حبس.. براءة مغتصب «خلود» 

خلال عام 2021، قضت محكمة جنايات المنيا، بالإعدام شنقًا على المتهم أحمد محمد محمود يوسف بتهمة قتل واغتصاب المجني عليها "خلود. م"، ولكن عندما تقدم المتهم بالنقض تم الحكم ببرائته.

المتهم كان يعمل كهربائيًا بمنزل الضحية، وفجأة تورط في القضية ظلمًا، حتى تم إحالته للمحاكمة وعقب تداول القضية صدر الحكم عليه بالإعدام.

وقضى المتهم 6 سوات داخل السجن في انتظار تنفيذ الحكم، قبل أن تمنحه محكمة النقض قبلة الحياة وتقضي ببراءته.

 براءة 3 أشقاء من الإعدام بالبحر الأحمر

وخلال 2022، قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، ببراءة شقيقين ومتهم آخر في قضية المخدرات الكبرى، بعد إحالة أوراقهم للمفتي.

وقبلها قضت محكمة الجنايات بإعدام 13 متهما بينهم 5 يمنيين الجنسية و6 أشقاء مصريين، واثنين آخرين بعد ضبطهم خلال جلب وتهريب 113 كيلو هيروين خام عبر مياه البحر الأحمر جنوب مرسى علم. 

وعقب عرض القضية أمام محكمة النقض قضت ببراءة 3 أشقاء من حكم الإعدام، وحيازة 113 كيلو هيروين مخدر، وجهازين ثريا و3 هواتف محمول.

السيدة كريمة حبل المشنقة براءة البدلة الحمراء السجن ظلم ا قتل زوجها

رئيس التحرير

وائل لطفي

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