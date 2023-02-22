محافظ بني سويف يشيد بجهود تسيير باخرة سياحية ويُكرم فريق العمل

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف فريق العمل بقطاع الري، بعد نجاحه في تسيير وتعويم باخرة نيلية، تعرضت لتعثر مروري أثناء سيرها بمجرى نهر النيل بنطاق مدينة بني سويف، والتي كان على متنها فوج مكون من 41 من السياح الإنجليز، قادمين من أسوان باتجاه القاهرة.

وسلم المحافظ شهادات تقدير لفريق العمل، الذي أشرف على الإجراءات الفنية اللازمة لتسيير الباخرة، حيث كرم المحافظ المهندسين أشرف صالح مدير حماية النيل، على عبد المجيد المنوفي رئيس مصلحة الري ببني سويف، مينا سعيد نيل بني سويف، حسين كامل مفتش نيل بني سويف.

مشيداً بالجهود التي بذلوها وسرعة التحرك للتعامل مع تداعيات التعثر، بما أسهم في تعويم وتسيير الباخرة في زمن قياسي، وقد أعرب فريق العمل عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" على هذه اللفتة وحرصه على تكريمهم.

وتعرضت باخرة أثناء رحلتها "في 11 فبراير الجاري لتعثر مروري ببني سويف، استلزم اتخاذ بعض إجراءات فنية عاجلة، لإعادة تسييرها، حيث تم رسوها بشكل مؤقت أمام نادي المهندسين، وعمل قياسات للقاع والغاطس وارتفاعات الكوبري، وتم تفكيك المدخنة العلوية وتندات أعلى سطح الباخرة، والنجاح في تسييرها بعد أن تم تحديد مسار مناسب روعي فيه أبعاد العمق والمساحة والارتفاع الملائم للعبور من أسفل الكوبري، حيث استكملت خط سيرها متجهة إلى القاهرة.



وفى سياق آخر، عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت اجتماعًا ، لمناقشة الإجراءات والتدابير المطلوبة لتنفيذ خطة المحافظة لمتابعة موقف سلامة المنشآت الحكومية من خلال تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة ومراجعة قرارات الازالة أو الترميم الصادرة لبعض المنشأت الحكومية، بما يحقق الصالح العام.

واستعرض السكرتير العام ما توصلت إليه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بشأن التكليفات السابقة بإعداد حصر بالمباني والعقارات بالمنشآت الحكومية الصادر لها قرارات ازالة أو ترميم ولم يتم تنفيذه، على أن يتم البدء بذات الأولية من ناحية الخطورة والضرورة الخدمية.