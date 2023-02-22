الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم: تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بمبادرة «حياة كريمة»

جانب من ندوة جهود
جانب من ندوة جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بالفيوم

شهدت منار عبدالمعز، القائم بأعمال عميد كلية الألسن، الندوة التي نظمتها الكلية حول جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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جاء ذلك بحضور نجلاء سعد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد عبدالرحمن، مسؤول التواصل الطلابي بالكلية، ومريم محمد جمال، مسؤول الدعم الفني لمؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء، بمقر الكلية.

وأشادت  منار عبدالمعز، بمبادرة "حياة كريمة" والدور الفعّال الذي تقدمه لخدمة المجتمع المصري، حيث تسهم المبادرة في إعادة العديد من القرى والمراكز بمحافظات مصر المختلفة، وتقدم العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والثقافية وتعمل على تحسين حياة الملايين من المصريين.

وتحدثت  نجلاء سعد، عن الأهمية التي تمثلها مبادرة "حياة كريمة"، ووتطرقت للحديث حول أهمية العمل التطوعي، ودوره في اكتساب المهارات التي تفيد الخريجين في سوق العمل.

وتناول وائل طوبار، الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" في مصر عامة ومحافظة الفيوم بشكل خاص، ووجه الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية، حيث يجب على الطلاب تحمل مسؤوليتهم تجاه مجتمعهم والعمل على إفادته.

وفي كلمتها عرضت مريم محمد جمال، فيديو تقديمي حول الأعمال التي نفذتها حياة كريمة في مصر بشكل عام ومحافظة الفيوم والمرحلة الأولى التي تم تنفيذها في مركز يوسف الصديق ومركز إطسا، وأوضحت أن 23 مؤسسة خيرية تشارك بمبادرة حياة كريمة.

وأكدت أن الفئات المستهدفة من المبادرة تتمثل في المرأة المعيلة وذوي الهمم والفئات الأولى بالرعاية والقرى الأكثر فقرًا.

جامعة الفيوم تعزيز جهود العمل التطوعي شباب الجامعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

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وائل لطفي

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