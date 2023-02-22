الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس وزراء فنلندا السابق: روسيا تنتهك القانون الدولي بشكل صريح

ألكسندر ستاب
ألكسندر ستاب

علق ألكسندر ستاب، رئيس وزراء فنلندا السابق، على قرار «الدوما الروسي» بالموافقة على تطبيق معاهدة "ستارت" الجديدة، وعلاقة القرار على دول شرق أوروبا، وخاصة فنلندا، مؤكدا عدم تأثر تلك الدول بالمعاهدة.

وقال ستاب خلال مداخلة عبر"سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية": "روسيا تنتهك القانون الدولي بشكل صريح، وأعتقد أن بقرارات روسيا تقوم بعزل لنفسها وتسبب قلق في المنطقة بشكل عام".

وأضاف: «روسيا من أكبر الدول النووية في العالم، ولكن دون تأثير مباشر على دول شرق أوروبا»، مؤكدا أنه على يقين تام من أن فنلندا والسويد ستكونان يوما ما أعضاء بحلف الناتو، وذلك بحلول شهر يوليو، أثناء عقد قمة حلف الناتو.

وتابع: "فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو، وفنلندا لديها الكثير من الاحتياطيات، وكذلك العديد من القدرات التي يمكن استغلالها في أوقات الحروب، والكثير من العتاد، و46 طائرة بأحدث طراز، وكذلك أحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم".

وواصل: "متأكدون وعلى قناعة تامة بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ففي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أكد أن العداء ضد دولة يعتبر عداء ضد كل الدول الأعضاء بالناتو، ونرى أن عضوية السويد في الناتو ستدعم الموقف الأمني في منطقة بحر البلطيق في شرق أوروبا وشمال شرق أوروبا".

وأوضح أن روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أي دولة تابعة لحلف الناتو، وهي تكافح الآن في حربها ضد أوكرانيا، والتي تمنى الرئيس بوتين أن ينهيها في 72 ساعة ومضى عام على هذه الأزمة، وأؤكد أن روسيا تعاني من ضعف هائل".

رئيس وزراء فنلندا السابق الدوما الروسي معاهدة ستارت الجديدة القاهرة الإخبارية القانون الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع «تيدا - مصر»

«التخطيط»: خطة طروحات 32 شركة حكومية ممتدة حتى الربع الأول من 2024

مصر تُشارك في اجتماع لجنة التجارة الرقمية بالمنطقة الحرة القارية

مجلة فرنسية: الإخوان فى ضعف تام وتراجع على مستوى الشرق الأوسط

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2023 وحقيقة تخفيضه

الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 10 فلسطينيين.. عملية عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي في نابلس

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير بـ «نابلس»

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينى برصاص جيش الاحتلال فى نابلس