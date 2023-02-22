رئيس وزراء فنلندا السابق: روسيا تنتهك القانون الدولي بشكل صريح

علق ألكسندر ستاب، رئيس وزراء فنلندا السابق، على قرار «الدوما الروسي» بالموافقة على تطبيق معاهدة "ستارت" الجديدة، وعلاقة القرار على دول شرق أوروبا، وخاصة فنلندا، مؤكدا عدم تأثر تلك الدول بالمعاهدة.

وقال ستاب خلال مداخلة عبر"سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية": "روسيا تنتهك القانون الدولي بشكل صريح، وأعتقد أن بقرارات روسيا تقوم بعزل لنفسها وتسبب قلق في المنطقة بشكل عام".

وأضاف: «روسيا من أكبر الدول النووية في العالم، ولكن دون تأثير مباشر على دول شرق أوروبا»، مؤكدا أنه على يقين تام من أن فنلندا والسويد ستكونان يوما ما أعضاء بحلف الناتو، وذلك بحلول شهر يوليو، أثناء عقد قمة حلف الناتو.

وتابع: "فنلندا والسويد كلاهما أحد دعائم الأمن الأساسيين لحلف الناتو، وفنلندا لديها الكثير من الاحتياطيات، وكذلك العديد من القدرات التي يمكن استغلالها في أوقات الحروب، والكثير من العتاد، و46 طائرة بأحدث طراز، وكذلك أحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي في العالم".

وواصل: "متأكدون وعلى قناعة تامة بالمادة الخامسة بميثاق حلف الناتو، ففي خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالأمس أكد أن العداء ضد دولة يعتبر عداء ضد كل الدول الأعضاء بالناتو، ونرى أن عضوية السويد في الناتو ستدعم الموقف الأمني في منطقة بحر البلطيق في شرق أوروبا وشمال شرق أوروبا".

وأوضح أن روسيا ليس لديها القدرة العسكرية لتهديد أي دولة تابعة لحلف الناتو، وهي تكافح الآن في حربها ضد أوكرانيا، والتي تمنى الرئيس بوتين أن ينهيها في 72 ساعة ومضى عام على هذه الأزمة، وأؤكد أن روسيا تعاني من ضعف هائل".