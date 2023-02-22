الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضعف ضخ المياه لمدة 8 ساعات بقرية طوخ الخيل بالمنيا غدًا

المهندس رجب السعيد
المهندس رجب السعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا أنه سيتم ضعف ضخ المياه لأهالي قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا غدا الخميس الموافق 23 فبراير الجاري وذلك للقيام بأعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه طوخ الخيل المرشحة 

وقال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة المنيا أنه سيتم ضعف ضخ المياه لأهالي قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا غدا الخميس الموافق 23 فبراير الجاري من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرباعة عصر نفس اليوم وذلك للقيام بأعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي بمحطة مياه طوخ الخيل المرشحة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن هذه الأعمال تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الشركة وتقديم كوب ماء شرب آمن وصحي وفقا للمقاييس والمعايير العالمية مشيرا إلى التزام الشركة بالانتهاء من أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأراضي بالمحطة خلال الفترة الزمنية المحددة وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمنازل والمنشآت الأخرى.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بقرية طوخ الخيل والمستشفيات والمخابز والمؤسسات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب طوال فترة غسيل وتعقيم الخزان وانقطاع أو ضعف ضخ المياه.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تتلقي استفسارات وشكاوي ومطالب المواطنين من خلال الخط الساخن رقم 125 أو من خلال المحمول وخدمة الواتساب حيث تقوم الشركة بالرد علي كافة الاستفسارات في الحال ودراسة الشكوي والمطالب والعمل علي حلها وتلبيتها خلال أقل فترة زمنية حرصا علي مصالح المواطنين مشيرا إلي أن الشركة حريصة علي رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها سواء في مجال مياه الشرب أو في مجال الصرف الصحي.

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مياه المنيا ضعف ضخ المياه لأهالي قرية طوخ الخيل أعمال غسيل وتعقيم الخزان الأرضي محطة طوخ الخيل المرشحة المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب بالمنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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