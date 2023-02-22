الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير الخارجية الفلسطينى يكشف آخر تطورات العدوان الإسرائيلى المتواصل

رياض المالكي
رياض المالكي

اطلع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي وفداً من أعضاء البرلمان الأوروبي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

ودعا المالكي خلال اللقاء دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، إلى المبادرة الفورية بهذا الاعتراف التزاماً بحل الدولتين، وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال، خاصة الائتلاف الإسرائيلي، لثنيه عن تنفيذ سياسات ومواقف بن غفير وسموتريتش. حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني من الاتحاد الأوروبي بسرعة التحرك للجم انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم توفير غطاء لإسرائيل للتمادي في غطرستها، من خلال صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات، والتي تقوض فرص تحقيق حل الدولتين.

وأضاف المالكي أنّ وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين تتصاعد بشكل يوميّ، من هدم المنازل، وتوزيع إخطارات الهدم، وإجبار المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم ذاتيا، وقتل الفلسطينيين بدم بارد، واعتداء عصابات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم ومركباتهم وأرضهم ومقدساتهم، بحماية دعم وإسناد من حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد دعم البرلمانات الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى مواقفهم حيال مبدأ حل الدولتين، الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، باعتباره مفتاح السلام والأمن في المنطقة.

وأشاروا إلى أنّ اثنين من زملائهم لم يتمكنوا من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخولهم ضمن الزيارة الرسمية، رغم أنّ سلطات الاحتلال كانت سمحت بدخولهم بشكل صريح.

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