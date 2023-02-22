محافظ أسيوط يشهد إطلاق مشروع «أسرة»

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إطلاق مشروع "أسرة" لتحسين نتائج صحة الأسرة، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بالمتحف القومي الكبير، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لتنفيذ مشروع "أسرة" والذي يهدف إلى تحسين نتائج صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وذلك بعدد 55 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة والتي تستهدف في مرحلتها الأولى 15 وحدة صحية بإدارة أبوتيج و29 وحدة صحية بمركز أبوتيج بالإضافة إلى وحدات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية عدد 11 وحدة صحية يتم تنفيذهم في باقي إدارت المحافظ.

يأتي هذا بالاضافة إلى أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية لمشروع أسرة بالمحافظة ومجموعة عمل البرنامج بالمحافظة طوال مدة تنفيذ المشروع بالمحافظة والتي تستمر حتى 3 سنوات على 4 مراحل مشيرًا إلى خطورة الزيادة السكانية وأثارها السلبية على جهود وخطط التنمية المستدامة والتي يجري تنفيذها برعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ رؤية مصر 2030م.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ برنامج "أسرة" فى إطار تنفيذ أهداف "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير من العام الماضي وهو تحسين صحة الأسرة من خلال تعزيز البرنامج القومي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وضبط معدلات النمو السكاني وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين.

وأوضح إلى أهمية مشروع "أسرة" والذي يستهدف الشباب وتمكين المرأة اقتصاديًا والأنشطة الاقتصادية المختلفة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية والحد منها وتحسين الصحة الإنجابية استكمالًا لدور الدولة وجهودها في تنمية الأسرة، والارتقاء بالخصائص السكانية وتوظيف التكنولوجيا الرقمية المتكاملة للوصول إلى المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتحسين جودته.