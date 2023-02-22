موعد شم النسيم 2023 وطقوس الاحتفال به في مصر

شم النسيم يحتل مكانة كبرى في نفوس المصريين مسلمين ومسيحيين على حدٍ سواء إذ ينتظرونه من عام للثاني للاحتفال بالربيع وسط الحدائق والحقول في أجواء عائلية وتجمعات للأصدقاء والأحباب، وينتظر الأهالي هذه المناسبة للتجمع الأمر الذي جعل جعل معدلات البحث عن موعد شم النسيم 2023 متزايد على مدار الساعات الماضية، خاصة وأنه سيتزامن هذا العام مع موعد شهر رمضان 2023.

موعد شم النسيم 2023

وفي وقت سابق من 2023، صرح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شم النسيم 2023 سوف يأتي هذا العام في أجد أيام شهر رمضان المبارك 2023 فوفق الحسابات الفلكية سيأتي شم النسيم لعام 2023 يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2023.

طقوس الاحتفال بشم النسيم في مصر

الاحتفال بشم النسيم مستقر في مصر منذ آلاف السنين اعتاد المصري مسلم و مسيحي أن يحتفل بهذا اليوم الربيعي جنبًا إلى جنب مع أسرهم، وفي ثقافة المصري القديم جاء الاحتفال بأعياد شم النسيم لينذر بقدوم فصل الربيع وازدهار الورود واعتدال الأجواء في كل محافظات مصر لذا يأتي الاحتفال به في المروج الخضراء والحدائق وفي الريف يتجمع السكان في الحقول والمزارع، حيث يعد شم النسيم عيدًا له طقوس مختلفة سواء على مستوى تناول أطعمة كالرنجة والفسيخ أو المشروبات الطازجة أو الفواكه المختلفة، من ثم يبحث المصريون على موعد شم النسيم عبر محركات البحث لقضاء عطلتهم مع عائلتهم في أجواء أسرية وربيعية تمتاز بالفرحة والبهجة، خاصة أنه إجازة رسمية في القطاع العام والخاص.

حكم الاحتفال بشم النسيم

في السياق ذاته قد أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الاحتفال بشم النسيم مؤكدة أن الاحتفال بتلك المناسبة يرجع إلى العادات المصرية القديمة، ولا يتضمن الاحتفال بها طقوسًا تخالف الشريعة الإسلامية وسلوك الأنبياء مضيفة أن الاحتفال مستحب لدوره في تشجيع صلة الرحم وتجمع الأسر والأقارب.

تاريخ الاحتفال بشم النسيم

وفي التاريخ المصري وعلم المصريات سُميت أعياد الربيع بـ "شم النسيم" ويعود الاحتفال بها إلى 4 آلاف عامًا، فهي عيد وطقس فرعوني متوارث، كان قدماء المصريين يحتفلون في ذلك التوقيت بموسم الحصاد واعتدال الجو وازدهار الورود في هذا اليوم، وثبت أنهم كانوا يتناولوا فيه الأسماك المملحة أيضًا.

إجازة شم النسيم 2023

ووفق لما يعلنه مجلس الوزراء كل عام فإن شم النسيم 2023 هو يوم إجازة رسمية للموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة وكذلك القطاع الخاص وقطاع الأعمال، وفقًا للنظام المتبع على مستوى الدولة كل عام، وتكون الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر وفقا لقانون العمل.