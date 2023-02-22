الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء شهود العيان في مقتل شخصين بمشاجرة بالمطرية

مشاجرة
مشاجرة

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الأربعاء، استدعاء شهود العيان في مقتل شخصين في مشاجرة لسماع أقوالهم، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وتبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوثها بين طرف أول: صاحب محل نجارة "توفى متأثراً بإصابته بجروح بالصدر" - شريكه بالمحل تم ضبطه وبحوزته "عصا خشبية".

طرف ثانى 4 أشخاص "أحدهم مصاب بجروح متفرقة وتوفى أثناء إسعافه"، وُضبط بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء وذلك بسبب مشادة كلامية بينهم لقيام أحد الأشخاص من الطرف الثانى بوضع كراتين أمام المحل الخاص بالأول.

تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما نتج عنه إصابات المتوفيان المشار إليهما والتى أودت بحياتهما.

سماع اقوال مشاجرة مقتل شهود العيان استدعاء ملابسات الحادث

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وائل لطفي

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