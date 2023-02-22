الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 5 متهمين فى نشر أخبار كاذبة 45 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت محكمة الجنايات المختصة قبول استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة المختصة بإخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية، وتجديد حبس المتهمين 45 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، ومشاركة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في تنفيذ أغراضها. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليهم ارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

أخبار كاذبة اخلاء سبيل جماعة الإخوان الإرهابية التحقيقات نشر أخبار كاذبة أحكام القانون

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