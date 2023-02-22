الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. إطلالة مختلفة للنجم طارق لطفي في «مذكرات زوج» (صورة)

طارق لطفي
طارق لطفي

يتابع الفنان طارق لطفي تصوير مشاهد مسلسله الجديد «مذكرات زوج» المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2023، حيث يقدم للمرة الأولى تجربة المسلسلات المكونة من 15 حلقة بمشاركة مجموعة من النجوم.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي

المسلسل الجديد يقدمه الفنان طارق لطفي بشكل مختلف من خلال دراما اجتماعية ساخرة عن حياة الأزواج والعلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، ويظهر طارق بشكل مختلف تماما من حيث المظهر، حيث يظهر بشكل كلاسيكي قليلا وبشكل منمق مثل الكثير من الأزواج.

ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج عدد كبير من الفنانين بجوار الفنان طارق لطفي منهم الفنان الكبير خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ونور النبوي ونهى عابدين وعمر الشناوي وسماء إبراهيم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج مريم الأحمدي.

ومسلسل "مذكرات زوج" يتكون من 15 حلقة، ومن المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثانى الذى يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفى فى الدراما بعدما قدما سوياً مسلسل "شهادة ميلاد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد فى الدراما المصرية بعد "ألف ليلة وليلة".

وكان الفنان طارق لطفي حقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية من خلال مسلسل «القاهرة كابول» بمشاركة نخبة من النجوم والعام الماضي من خلال مسلسل «جزيرة غمام» والذي حقق به انتشارا كبيرا للغاية من خلال عمل مميز بمشاركة نخبة من الفنانين.

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مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي مسلسل مذكرات زوج مذكرات زوج طارق لطفي مذكرات زوج بطولة طارق لطفي مسلسلات رمضان 2023 خالد الصاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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