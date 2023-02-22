الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو مخدر شابو بسوهاج

مخدر الشابو
مخدر الشابو

قررت النيابة العامة بسوهاج، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قد تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار تشكيل عصابي.

والتشكيل مكون من كل من المدعو “حمادة ع ع- 32 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج- والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا آخرهم مخدرات، ومحمد ا م ا- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج، ومحمد ف ا ع- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج”.

ووجه لهم تهمة إتجارهم في المواد المُخدرة لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة المنشاة، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي، والتي تم ضبطهم أثناء استقلالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين إنذار ومراقبة وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

 

4 أيام على ذمة التحقيقات 3 أشخاص أحداث الواقعة استقلالهم سيارة الاجرامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حاجتنا إلى الإصلاح الاجتماعى

الأكثر قراءة

بالأسماء.. إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على طريق «الإسكندرية- مطروح»

شاب وخطيبته يعترفان بتفاصيل سرقة 675 ألف من شركة «عمها» بحلوان

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بحي المنتزه أول في الإسكندرية

العربي يتفقد معرض مدينة نصر للسلع.. ويشيد بتوافرها وتنوعها

وزير الصحة: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا ودعمًا كبيرًا لمعرض ومؤتمر الطبي الإفريقي

الجيش الإسرائيلى يقتحم «نابلس» فى الضفة الغربية.. ووقوع إصابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

جلال حمام

أوكرانيا إلى أين؟.. سؤال مفتوح

محمد رفعت

الأمل فى الريف المصرى!

بسنت حسن

البوردرلاين

القس. رفعت فكرى

نصلى معًا!!

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد غرائبيات

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب إسرائيل

صحيفة إسرائيلية: الشيكل يتراجع لأدنى مستوياته منذ قرابة 3 سنوات

مخاوف من التصعيد.. بن غفير يناقش استعدادات إسرائيل الأمنية خلال شهر رمضان