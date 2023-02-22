ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2 كيلو مخدر شابو بسوهاج

قررت النيابة العامة بسوهاج، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، قد تم ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكي، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو، متخذين من دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، منطقة وسط الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها إتجار تشكيل عصابي.

والتشكيل مكون من كل من المدعو “حمادة ع ع- 32 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج- والسابق اتهامه فـي العديد من القضايا آخرهم مخدرات، ومحمد ا م ا- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج، ومحمد ف ا ع- 54 عامًا- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج”.

ووجه لهم تهمة إتجارهم في المواد المُخدرة لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة المنشاة، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي، والتي تم ضبطهم أثناء استقلالها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل كمين إنذار ومراقبة وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالهم السيارة، وبحوزتهم 2 كيلو من مُخدر الشابو.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.