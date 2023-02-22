الأربعاء 22 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شاب وخطيبته يعترفان بتفاصيل سرقة 675 ألف من شركة «عمها» بحلوان

سرقة 675 ألف جنيه
سرقة 675 ألف جنيه

أدلى شاب وخطيبته متهمين بسرقة 675 ألف جنيه من داخل خزينة مكتب صاحب شركة ألعاب أطفال في مدينة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وقالت المتهمة، ابنة شقيق المجني عليه، إنها علمت باحتفاظ عمها بمبلغ مالي داخل خزينة المكتب فاتفقت مع خطيبها على سرقة المبلغ المالي من مكتبه حتى يتمكن من تجهيز عش الزوجية ليتمكنا من الزواج سريعا.

وأضافت المتهمة، أنها جلست مع خطيبها داخل شقتها أثناء زيارته لها، ورسما الخطة الشيطانية لسرقة خزينة مكتب عمها المتواجد في نفس العقار الذي تقيم فيه مع أسرتها.

وتابعت المتهمة، أنه قبل تنفيذ الواقعة بساعات دخلت مكتب عمها وجلست معه عدة دقائق ثم دخلت الحمام المتواجد في المكتب وفتحت شباك الحمام وتركته مفتوحا وانصرفت.

وأضاف المتهم، أنه استغل تواجده في منزل خطيبته لتنفيذ خطته دون أن يشك فيه أحد، وعقب انتهاء الزيارة لأسرة خطيبته وخروجه من الشقة تسلل من سلم العقار عبر شباك الحمام.

وتابع المتهم، أنه عقب دخوله المكتب عثر على مفاتيح الخزينة بجوارها، فقام بفتحها وسرقة 675 ألف جنيه، وفر هاربا، واحتفظ بالمبلغ داخل شقته.

كان قسم شرطة حلوان، تلقي بلاغا من صاحب مكتب للملابس الجاهزة ولعب أطفال ومقيم عزبة زين بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالي 675 ألف جنيه من داخل الخزينة الخاصة به بالشقة محل سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة وتفريغ الكاميرات بمكان الواقعة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مريم.ك.ع"، 19 سنة، طالبة "نجلة شقيق المبلغ" بالاشتراك مع خطيبها "محمد.ن.م" 24 سنة، طالب.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشد المتهم الثاني عن مكان المسروقات بمسكنه.

وباستدعاء المبلغ أتهمهم بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

شركة ألعاب أطفال مدينة حلوان مباحث القاهرة قسم شرطة حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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