فتح باب التقدم لجوائز جامعة قناة السويس حتى نهاية إبريل

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن موافقة مجلس الجامعة على لائحة وضوابط الجوائز التقديرية والتشجيعية التي تمنحها الجامعة، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التقدم لتلك الجوائز حتى موعد أقصاه نهاية إبريل المقبل، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة علمية برئاسة الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث لفحص ومراجعة أوراق المرشحين للجوائز المختلفة.

من جهته، كشف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن حزمة متميزة من الجوائز تنظمها الجامعة لباحثيها تشمل 13 جائزة هي: (جائزة مؤلفى الكتب المنشورة والمترجمة في دور نشر عالمية، جائزة التميز البحثي، جائزة أفضل بحث تطبيقي، جائزة التميز للمشاريع الممولة خارجيًا، جائزة الحصول على براءة الاختراع، جائزة النشر في المجلات المصنفة والمتميزة عالميًا مثل Science, Nature ، جائزة أكبر معدل استشهاد Citation، جائزة التميز في قطاع العلوم الإنسانية للبحوث المنشورة بلغات اجنبية بمجلات ذات معامل تأثير، جائزة أفضل مبتعث ومبتعثة، جائزة أفضل قسم علمي للدراسات العليا/ برنامج، جائزة أفضل رسالة دكتوراة، جائزة أفضل رسالة ماجستير، جائزة أفضل كلية فى المجالات البحثية.

وفي سياق متصل، اجتمع الدكتور محمد سعد زغلول، بأعضاء لجنة فحص ومراجعة المرشحين للجوائز المختلفة؛ لمراجعة شروط الترشيح لكل جائزة والوقوف على استعدادات اللجنة لبدء فحص ومراجعة أوراق المرشحين للجوائز المختلفة.

وأكد الدكتور محمد سعد زغلول، أن الجامعة تمنح جوائز تقديرية وتشجيعية وتميز علمي وإبداع فكرى سنويا للعاملين بالجامعة، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأقسام العلمية بالكليات حسب الشروط والإعداد المنصوص عليها بكل جائزة مع العمل بالقواعد التي تم وضعها من قبل اللجنة العليا للجزائر بالجامعة.

جدير بالذكر أن اللجنة ضمت كل من الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والقائم بعمل رئيس جامعة قناة السويس الأسبق ، الدكتور سيد حسين الطمني عميد كلية العلوم الأسبق، والدكتور مجدى محمد عبد المنعم الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة والدكتور شعبان حفنى شعبان الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ، والدكتور أحمد محمد أحمد حسن الأستاذ بكلية الطب البيطرى والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، الدكتورة سحر حسانى عميد معهد الدراسات الأفروأسيوية، والدكتور عبد المنعم عبد الحميد الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات، الدكتورة بوسى زيدان وكيل كلية السياحة والفنادق، والأستاذ عبد الناصر عبد الجليل أمين اللجنة ومدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والسيدة فادية أحمد رمضان مدير الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث والسيدة ماجدة محمد عبد القادر مدير إدارة البحوث العلمية.