الأربعاء 22 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، قال الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه تم تفعيل الإنذار الجوي في تمام الساعة الـ10 صباحا بتوقيت العاصمة الأوكرانية كييف بسبب تحليق لطائرات "ميج 23" المتواجدة في الأراضي بيلاروسيا.

وأشار إلى أنه كانت هناك احتمالية لرشقات صاروخية من المنطقة الجنوبية أو انطلاق من البحر الأسود، مؤكدًا أنها ليس لها علاقة بمغادرة الرئيس الأمريكي للبلاد.

أوكرانيا حالة التاهب الجوي الإنذار الجوي العاصمة الأوكرانية كييف طائرات ميج 23

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