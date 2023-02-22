«القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، قال الدكتور غيث مناف، عضو هيئة الإعلام الحربي الأوكراني لقناة «القاهرة الإخبارية»، إنه تم تفعيل الإنذار الجوي في تمام الساعة الـ10 صباحا بتوقيت العاصمة الأوكرانية كييف بسبب تحليق لطائرات "ميج 23" المتواجدة في الأراضي بيلاروسيا.

وأشار إلى أنه كانت هناك احتمالية لرشقات صاروخية من المنطقة الجنوبية أو انطلاق من البحر الأسود، مؤكدًا أنها ليس لها علاقة بمغادرة الرئيس الأمريكي للبلاد.