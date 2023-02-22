آراب نيوز: تسجيل قناة السويس عائدات قياسية فى ديسمير 2022 يدعم الاقتصاد المصرى

قالت صحيفة آراب نيوز، إن تسجيل قناة السويس عائدات قياسية في ديسمير 2022 يدعم الاقتصاد المصري.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إيرادات قناة السويس سجلت رقماً قياسياً بلغ 18.2 مليار جنيه مصري (594 مليون دولار) في ديسمبر 2022، وفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن أعلنت هيئة قناة السويس أن عام 2022 حقق رقمًا قياسيًا للإيرادات السنوية على الإطلاق للممر المائي، حيث حقق 8 مليارات دولار من رسوم العبور.

كان الدخل من القناة أعلى بنحو 25% من 6.3 مليار دولار المحققة في عام 2021، بعد سلسلة من الزيادات في الرسوم للمساعدة في سد احتياطيات مصر من العملات الأجنبية المنهوبة.

وأكد التقرير أن القناة مصدر للعملة الأجنبية لمصر ، بعد أزمة الاستيراد خلال الفترة الحالية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي 21.9 بالمئة في ديسمبر وفقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها في أقل من عام في تخفيضات متتالية لقيمة العملة طُلبت في إطار اتفاقية قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة القناة إن 93 سفينة في المتوسط ​​اجتازت الممر المائي الحيوي يوميا خلال الفترة المذكورة محملة 1.41 مليار طن من البضائع.

وأكد أن الطفرة في حركة مرور القناة إلى مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساعد على زيادة طاقة المجرى المائي لاستقبال السفن العملاقة وزيادة عدد السفن.

وأضاف ربيع أن مصر تعمل بثبات على توسيع المسار الملاحي للقناة من خلال مشروع تطوير القطاع الجنوبي ، والذي سيحسن السلامة الملاحية بنسبة 28% ويزيد من قدرة القناة.

وأشار إلى أن ذلك يتزامن مع جهود تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابع للهيئة واعتماد إجراءات وسياسات صديقة للبيئة.

وتربط القناة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ​​، وتمثل القناة ما يقرب من 10% من التجارة البحرية العالمية، ويتم نقل غالبية النفط عن طريق البحر.

وتم رفع رسوم المرور ثلاث مرات العام الماضي للسفن التي تعبر الممر المائي من صنع الإنسان، وهو أسرع عبور من المحيط الأطلسي إلى الهند.